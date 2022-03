Soirée jeux de société au Pixel Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Soirée jeux de société au Pixel Besançon, 22 avril 2022, Besançon. Soirée jeux de société au Pixel FRAC BAR PIXEL 18 Avenue Arthur Gaulard Besançon

2022-04-22 19:30:00 – 2022-04-22 22:30:00 FRAC BAR PIXEL 18 Avenue Arthur Gaulard

Besançon Doubs EUR 0 0 Soirée jeux de société au Pixel Venez vendredi 22 avril à partir de 19h vous amuser autour de jeux de société.

Il y en aura pour tous les goûts : jeux pour 2 joueur·euses uniquement, jeux d’ambiance, de stratégie, d’escape game, etc. leraffutludique@gmail.com http://leraffutludique.fr/ Soirée jeux de société au Pixel Venez vendredi 22 avril à partir de 19h vous amuser autour de jeux de société.

Il y en aura pour tous les goûts : jeux pour 2 joueur·euses uniquement, jeux d’ambiance, de stratégie, d’escape game, etc. FRAC BAR PIXEL 18 Avenue Arthur Gaulard Besançon

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse FRAC BAR PIXEL 18 Avenue Arthur Gaulard Ville Besançon lieuville FRAC BAR PIXEL 18 Avenue Arthur Gaulard Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Soirée jeux de société au Pixel Besançon 2022-04-22 was last modified: by Soirée jeux de société au Pixel Besançon Besançon 22 avril 2022 Besançon Doubs

Besançon Doubs