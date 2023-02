Soirée jeux de société Altkirch Catégories d’Évènement: Altkirch

Soirée jeux de société, 24 février 2023, Altkirch

2023-02-24 19:00:00 – 2023-02-24 22:00:00

Haut-Rhin EUR Les jeux ouvrent un grand nombre d’univers, tous plus vastes, fantastiques et délirants les uns que les autres.

Envie de voyage, dans le jeu « Aventuriers du rail » l’objectif est de construire des lignes de chemins de fer pour relier différentes villes.

Envie de devenir un monstre à la conquête de Tokyo, pas de problème : Dans « King of Tokyo » le joueur montre aux autres monstres de la ville qui est le patron !

Rendez-vous tous les mardis de 19h à 22h et exceptionnellement ce vendredi aux mêmes horaires. Il y en a pour tous les joueurs, ceux qui aiment les jeux d’ambiance à ceux qui aiment les parties longues et immersives. 2€ la soirée ponctuellement ou 30€ l’année.

Vente de boissons non-alcoolisée sur place

Soirée jeux de société 2023-02-24

