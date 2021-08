Issy-les-Moulineaux Espace Ludique Marcel Aymé Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Soirée Jeux de Société Adultes Espace Ludique Marcel Aymé Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

L’Espace Ludique Marcel Aymé vous accueille pour une soirée jeux, à partir de 20h30 pour une public adultes ! Les ludothécaires mettront en avant une sélection de jeux sur le thème des princesses et des princes : Visite royale, Love Letter… **Conditions sanitaires :** Port du masque obligatoire à partir de 11 ans Désinfection des mains à l’entrée Pass sanitaire valide pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Tous les jeux de l’Espace Ludique Marcel Aymé seront à disposition. contact : [[espaceludique@ville-issy.fr](mailto:espaceludique@ville-issy.fr)](mailto:espaceludique@ville-issy.fr)

