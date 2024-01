Soirée jeux de société Adultes Espace et Science Fiction… Espace Ludique Marcel Aymé Issy-les-Moulineaux, vendredi 16 février 2024.

Soirée jeux de société Adultes Espace et Science Fiction… Une soirée jeux réservée pour les adultes. 16 et 17 février Espace Ludique Marcel Aymé Gratuit pour les adhérents 2.20 € pour les non-adhérents

Début : 2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-17T00:00:00+01:00 – 2024-02-17T01:00:00+01:00

Pour la soirée jeux de société de février, les ludothécaires vont vous envoyer dans l’espace et dans le futur ! Une sélection de jeux spatiaux et de science fiction seront mis en avant comme Roll for the Galaxy.

Tous les jeux de l’Espace Ludique seront également à votre disposition.

contact : espaceludique@ville-issy.fr

Espace Ludique Marcel Aymé 15 allée Sainte-Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 60 http://www.issy.com/espacesludiques https://www.facebook.com/IssyEspaceludique [{« type »: « email », « value »: « espaceludique@ville-issy.fr »}] [{« link »: « mailto:espaceludique@ville-issy.fr »}] Pour tous et pour jouer à tout :

Jeudi et vendredi 15h30 -18h30

Mercredi et samedi 10h-12h30 et 14h30 -18h30

Dimanche 10h-12h30 et 14h30-18h00 (fermé les dimanches de congés scolaires)

Pour les moins de 3 ans accompagnés non scolarisés :

Jeudi 9h30 11h30

Pour une soirée jeu (pour ados et adultes) :

3ème vendredi du mois 20h30

Accueil de groupes sur projet nous contacter. Bus: 123, 289, 389, TUVIM; Tramway T2 station Les Moulineaux

