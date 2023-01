Soirée jeux de société à la Boutique Désjeux Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Soirée jeux de société de 20h à 23h à la Boutique Désjeux au 34 rue Victor Hugo à Sainte-Foy-La-Grande.

Boissons sur place (café, jus de fruits).

Exemple de jeux présents en boutique.

Participation : 2€ par personne.

Abonnement annuel : 20€ par personne (soirées illimitées).

