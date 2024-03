Soirée jeux de société à la bibliothèque de Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, vendredi 14 juin 2024.

Le réseau de Bib en Biblio et la Communauté de communes des Causses à l’Aubrac vous présentent leurs soirées Jeux de société ! Venez nombreux !

RDV à 18h à la bibliothèque de Sévérac-le-Château.

Ouverts à tous, enfants, ados et adultes, familles et seniors.

1 soirée par mois itinérante dans les bibliothèques du réseau « De bib en biblio ». .

Sévérac-le-Château Le Chalet

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie bibliotheque@severacdaveyron.fr

