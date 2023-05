Soirée jeux de société à la bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Soirée jeux de société à la bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 18h00 à 22h00

.Tout public. A partir de 3 ans. gratuit https://www.billetweb.fr/soiree-jeux-a-la-bibliotheque-buffon Que vous soyez plutôt jeux de hasard ou de stratégie, ambiance feutrée ou survoltée, venez jouer dans les bibliothèques du 5ème ! Vous voulez jouer en famille ? Vous cherchez des joueurs pour des

parties de longue haleine ? Vous passez dans le coin par hasard et vous

voyez de la lumière ? Entrez et jouez ! Chaque mois, une bibliothèque du 5ème arrondissement ouvre ses portes pour une soirée jeux. La soirée accueillie par la bibliothèque Buffon se tiendra le 3 juin 2023 de 18h à 22h, dans le cadre du « Quartier du Livre ». A cette occasion, retrouvez une sélection de jeux sur la thématique « Voyage, voyages », mais également de nombreux autres jeux, jeux de rôles, et jeux géants. Profitez de la présence de Fabrice Doriac, créateur du jeu « 7 familles Marie-Galante » pour découvrir ce jeu et faire un saut en Guadeloupe. Vous pourrez peut-être repartir avec votre exemplaire dédicacé !

Plus d’informations sur ce jeu : https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/marie-galante/marie-galante-devoilee-dans-un-jeu-de-7-familles-1373330.html

Venez nous rejoindre. Et pour tenir jusqu’au bout de la partie, n’hésitez pas à apporter quelques victuailles à partager sur nos buffets participatifs ! Réservation conseillée, via le site billetweb : https://www.billetweb.fr/soiree-jeux-a-la-bibliotheque-buffon ou sur place à la bibliothèque Buffon pendant les heures d’ouverture au public. Les autres soirées jeux du 5ème arrondissement : Bibliothèque Rainer Maria Rilke

1er juillet 2023 – 18h-21h30 Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 01 55 43 25 25 https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.billetweb.fr/soiree-jeux-a-la-bibliotheque-buffon

