Soirée jeux de société à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid, 9 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

de 17h00 à 22h00

gratuit

Une soirée jeux de société à la bibliothèque pour tous : enfants, adolescents et adultes Vous aimez jouer ? Nous aussi ! Ça tombe bien, nous organisons une soirée jeux le samedi 9 avril. Seul, entre amis ou en famille, venez jouer et découvrir les jeux de la bibliothèque. Azul, Bazar bizarre, Imagine, Code Names… et bien d’autres jeux encore vous attendent ! Un moment ludique et de partage à ne pas manquer ! Bibliothèque Andrée Chedid 36 rue Emeriau Paris 75015

