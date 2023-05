Soirée jeux de société à la bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Soirée jeux de société à la bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire, 9 juin 2023, Paris. Le mercredi 21 juin 2023

de 19h00 à 20h30

Le vendredi 09 juin 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Les jeux de société de la médiathèque sortent le soir…

Venez découvrir ou redécouvrir nos nombreux jeux

et faites chauffer les dés ! La médiathèque vous propose de venir partager, le temps d’une soirée, un moment convivial autour des jeux de sociétés. Pour tous, à partir de 16 ans. Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

JEUX DE SOCIÉTÉ ET DE PLATEAUX Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Aimé Césaire Adresse 5 rue de Ridder Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Soirée jeux de société à la bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire 2023-06-09 was last modified: by Soirée jeux de société à la bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire 9 juin 2023 Bibliothèque Aimé Césaire Paris,Paris

Paris Paris