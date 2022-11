Soirée Jeux de Rôle, 16 décembre 2022, .

Soirée Jeux de Rôle



2022-12-16 – 2022-12-16

Au programme des deux soirées :

– le vendredi sera dédié aux Univers plus « sérieux » et donc pour un public averti /The witcher et érule,

– le samedi sera consacré aux Univers plus familiaux / Freak’s squeeles et Donjon de Naheulbeuk.

Pour tout complément d’information, contacter EDDIE notre maître de jeux : eddie.jdrmontjavoult@gmail.com

joue.montjavoult@gmail.com +33 7 87 44 99 49

