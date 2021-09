Paris Bibliothèque Louise Michel Paris Soirée Jeux de rôle à Louise Michel Bibliothèque Louise Michel Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bibliothèque Louise Michel, le vendredi 17 septembre à 19:00

La bibliothèque Louise Michel, 29 rue des haies, dans le 20ème arrondissement de Paris, propose des soirées de jeux de rôle mensuelle. L’entrée est gratuite et reservée aux adultes, et la soirée se déroule de 19h à minuit. Rassemblant – avant le Covid – une centaine de personne, ces soirées ont généralement lieux le 3ème vendredi de chaque mois, et permettent à tous, néophyte ou confirmé, de pratiquer le jeu de rôle. Le principe est simple : Les personnes souhaitant être MJ présentent ce qu’elles vont faire jouer au reste des gens en présence, qui rejoignent donc la table qui leurs fait envie. L’objectif est d’avoir une ambiance familliale, safe et bonne enfant. Nous n’avons aucune tolérance pour le sexisme, racisme, etc.

Entrée libre, sans inscription, pour adulte.

Des soirées de jeux de rôle, pour néophyte ou confirmé, à la bibliothèque Louise Michel, à Paris.

