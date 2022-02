Soirée jeux de règles Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène

Soirée jeux de règles Sainte-Sigolène, 11 février 2022, Sainte-Sigolène. Soirée jeux de règles Ludothèque 14 Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène

2022-02-11 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-11 21:30:00 21:30:00 Ludothèque 14 Avenue de Marinéo

Sainte-Sigolène Haute-Loire EUR 1 1 La ludothèque propose une soirée jeux à la veille des vacances scolaires.

Venez partager un moment convivial et ludique en famille ou entre amis !

A partir de 8 ans. Ludothèque 14 Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Sainte-Sigolène Autres Lieu Sainte-Sigolène Adresse Ludothèque 14 Avenue de Marinéo Ville Sainte-Sigolène lieuville Ludothèque 14 Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Departement Haute-Loire

Soirée jeux de règles Sainte-Sigolène 2022-02-11 was last modified: by Soirée jeux de règles Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène 11 février 2022 Haute-Loire Sainte-Sigolène

Sainte-Sigolène Haute-Loire