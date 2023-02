SOIRÉE JEUX DE PLATEAU ET RÉTROGAMING Arzviller Catégories d’Évènement: Arzviller

Moselle Jeux de plateaux et jeux PC en rétrogaming à partir de 19h à la médiathèque d’Arzviller ! Durée : 3h. De 10 à 17 ans. Possibilité de commander un menu kebab à 10 euros (boissons comprise) auprès d’Aurélie au 07 82 20 02 41. Organisé par l’Association Parents Arzviller. mediatheque@paysdephalsbourg.fr +33 3 87 07 96 16 https://mediatheques.paysdephalsbourg.fr/index.php?lvl=section_see&location=1 Arzviller

