Soirée jeux de la ludothèque Bibliothèque Quartier Livres La Clayette, vendredi 8 mars 2024.

Soirée jeux de la ludothèque Bibliothèque Quartier Livres La Clayette Saône-et-Loire

Chansons, histoires et musiques rassembleront enfants (0 à 3 ans), parents et grands-parents

autour d’une animation I-A-I-A-O, Hourrah !

POP ça rebondit, ça fuse, ça explose, pop c‘est un bouchon de champagne, pop ça fait wizzzzz, blam, bing, ouaaaaah ! et pop c’est populaire.

Pop a le rythme dans la peau, le mot est chantant, il bat la mesure. Il fait danser les enfants. Pop incite au mouvement. Il y a dans le mot un ressort qui pousse celui qui le prononce et celui qui l’entend à sauter, rebondir, se secouer. Pop ne tient pas en place, comme un bébé qui apprend en marchant et en touchant. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:00:00

fin : 2024-03-08 22:00:00

Bibliothèque Quartier Livres 1 Impasse du Vieux Moulin

La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ludotheque@bsb71.fr

L’événement Soirée jeux de la ludothèque La Clayette a été mis à jour le 2024-02-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)