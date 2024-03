SOIRÉE JEUX DE CARTES MÉDIATHÈQUE DE SERVIAN Servian, samedi 13 avril 2024.

SOIRÉE JEUX DE CARTES MÉDIATHÈQUE DE SERVIAN Servian Hérault

Vous aimez jouer aux cartes ? Et bien c’est l’occasion parfaite pour venir jouer durant cette soirée spéciale ! Affrontez des adversaires de tout âge et passez une soirée agréable dans une ambiance conviviale.

Gratuit, sur inscription.

Vous aimez jouer aux cartes ? Et bien c’est l’occasion parfaite pour venir jouer durant cette soirée spéciale ! Affrontez des adversaires de tout âge et passez une soirée agréable dans une ambiance conviviale.

Gratuit, sur inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

13 Place du Marché

Servian 34290 Hérault Occitanie bibliotheque@ville-servian.fr

L’événement SOIRÉE JEUX DE CARTES MÉDIATHÈQUE DE SERVIAN Servian a été mis à jour le 2024-03-06 par OT BEZIERS MEDITERRANEE