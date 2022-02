Soirée Jeux Cour-Maugis sur Huisne Cour-Maugis sur Huisne Catégories d’évènement: Cour-Maugis sur Huisne

Orne

Soirée Jeux Cour-Maugis sur Huisne, 19 novembre 2022, Cour-Maugis sur Huisne. Soirée Jeux Salle des fêtes Boissy Maugis Cour-Maugis sur Huisne

2022-11-19 17:00:00 17:00:00 – 2022-11-19 21:00:00 21:00:00 Salle des fêtes Boissy Maugis

Soirée jeux à la salle des fêtes de Boissy-Maugis : plus de 200 jeux pour tous les âges. Entrée libre. Une organisation du comité des fêtes de Boissy-Maugis en partenariat avec la ludothèque Coeur du Perche.

ludodheque@coeurduperche.fr +33 2 33 25 90 72 https://www.jeunesse.coeurduperche.com/

