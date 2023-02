Soirée jeux costumée par l’association Cheek to Cheek. Les BillangesLes Billanges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

2023-02-25 20:30:00 – 2023-02-25 22:00:00

Haute-Vienne Salle des fêtes Les Billanges Haute-Vienne Les Billanges Le samedi 25 février 2023 à 20h30. Jeux style “Vendredi tout est permis”, élection du meilleur déguisement… Info//résa : 09 70 51 54 15 Soirée jeux costumée organisée par l’association Cheek to Cheek. Salle des fêtes Les Billanges Les Billanges

