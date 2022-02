SOIRÉE JEUX CHEZ MAÎTRE RENARD Lattes Lattes Catégories d’évènement: Hérault

Lattes Hérault Vous connaissez le concept, la boutique Maître Renard vous ouvre ses portes pour un moment de partage et de jeu. Guilhem, spécialiste en jeux de société depuis plus de 15 ans, animera la soirée et vous fera découvrir nos meilleurs jeux de coopération ! Nous mettrons en avant 3 ou 4 références lors de chaque soirée (le programme est disponible sur notre compte Facebook). Pour s’inscrire, il suffit d’appeler Guilhem à la boutique au 09 53 37 95 62

Vous connaissez le concept, la boutique Maître Renard vous ouvre ses portes pour un moment de partage et de jeu. +33 9 53 37 95 62 https://maitrerenard.shop/?v=11aedd0e4327

Tous les jeudis de 19h à 23h

