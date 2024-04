Soirée Jeux Chez Camy Chez Camy Carresse-Cassaber, jeudi 25 avril 2024.

Depuis 5 ans, le Moment Librairie et ses Joyeux Animateurs vous accompagnent dans les bars de Salies et ses environs pour de folles soirées ludiques. Ça doit pas faire loin de 60, cette affaire !

Alors fêtons ça encore plus grand, encore plus fort CHEZ CAMY à Carresse Cassaber dans une ambiance survoltée et festive. Les petits plats et les grands jeux, les cocktails de fous et les parties endiablées et surtout la bonne humeur ! Nous vous attendons nombreux en famille et/ou entre amis !!! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 19:30:00

fin : 2024-04-25

Chez Camy 2 Route de Bayonne

Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lemomentlibrairie.fr

