Saône-et-Loire

Soirée jeux Chassigny-sous-Dun, 26 novembre 2021

2021-11-26







Gratuit pour les adhérents, 2€ (BSB) et 3€ (hors BSB)/personne ludotheque@brionnaissudbourgone.fr +33 3 85 26 54 50 https://brionnaissudbourgogne.fr/ La ludothèque organise une soirée jeux.

Ce vendredi, les jeux vintages seront à l’honneur. Vous pourrez également découvrir d’autres jeux d’ambiance. En famille ou entre amis, venez vous amusez !

Pass sanitaire

Salle Patrick Le Bourg Chassigny-sous-Dun

