Soirée jeux Centre Social et Culturel l’Estey Bègles, vendredi 8 mars 2024.

Soirée jeux Une soirée jeux et raclette ! Vendredi 8 mars, 19h00 Centre Social et Culturel l’Estey Gratuit Sur inscription Pour tous

Début : 2024-03-08T19:00:00+01:00 – 2024-03-08T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-08T19:00:00+01:00 – 2024-03-08T22:30:00+01:00

Le Centre Social et Culturel de l’Estey vous propose une soirée, le vendredi 8 mars à partir de 19h !

Partager un bon moment autour d’un repas hivernal !

Notre ludothécaire animera cette soirée et vous proposera des jeux de société pour satisfaire petits et grands !

Rapportez vos aliments (viande, fromage, légumes) et profitez de ce moment convivial tous ensemble ! Nous nous occupons du dessert, des patates ainsi que des boissons !

Gratuit Pour toutes et tous –

Sur inscription au 05 57 35 13 00

Centre Social et Culturel l'Estey 20 rue Pierre et Marie Curie Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 35 13 00

Centre Social et Culturel l’Estey