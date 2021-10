Lailly-en-val Café 2 la Mairie Lailly-en-Val Soirée Jeux Café 2 la Mairie Lailly-en-val Catégorie d’évènement: Lailly-en-Val

Soirée Jeux Café 2 la Mairie, 30 octobre 2021, Lailly-en-val. Soirée Jeux

Café 2 la Mairie, le samedi 30 octobre à 19:02

Incarnez les vilains de Disney, résolvez des énigmes par Ricochet, sondez l’esprit de vos amis dans Dixit, testez votre culture cinématographique… bref venez passer une excellente soirée au Café 2 ! Adrien d’Eurêka Orléans sera là pour vous présenter sa sélection de pépites ludiques ! Exit le Monopoly et la Bonne Paye, on vous fait tester de vrais jeux aux mécaniques originales et bien huilées ! Café 2 la Mairie 2 Rue de la Mairie, Lailly-en-val Lailly-en-val

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T19:02:00 2021-10-30T22:02:00

Détails Catégorie d’évènement: Lailly-en-Val Autres Lieu Café 2 la Mairie Adresse 2 Rue de la Mairie, Lailly-en-val Ville Lailly-en-val lieuville Café 2 la Mairie Lailly-en-val