Soirée jeux Bourg Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Catégories d’Évènement: Dordogne

Val de Louyre et Caudeau

Soirée jeux Bourg, 17 février 2023, Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau. Soirée jeux Bibliothèque Bourg Val de Louyre et Caudeau Dordogne Bourg Bibliothèque

2023-02-17 – 2023-02-17

Bourg Bibliothèque

Val de Louyre et Caudeau

Dordogne Val de Louyre et Caudeau EUR 0 0 Soirée jeux de société et jeux de cartes à Cendrieux vendredi 17 février 2023 à 20h30. L’hiver revient et les soirées jeux également ! Pour la deuxième saison, tous les troisièmes vendredis du mois, le Comité des fêtes de Cendrieux vous attend à la bibliothèque de Cendrieux, pour une soirée autour de jeux de société ou de cartes.

Entrée gratuite.

Pour faciliter l’organisation, inscrivez vous auprès de Patrice Taulou au 06 74 31 94 28 Pour la deuxième saison, tous les troisièmes vendredi du mois, le Comité des fêtes de Cendrieux vous attend à la bibliothèque de Cendrieux, pour une soirée autour de jeux de société ou de cartes. Rendez-vous le 17 février à 20h30.

Entrée gratuite.

Sur inscriptions au 06 74 31 94 28 +33 6 74 31 94 28 Comité des fêtes de Cendrieux ©CDF CDX

Bourg Bibliothèque Val de Louyre et Caudeau

dernière mise à jour : 2023-02-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Val de Louyre et Caudeau Autres Lieu Val de Louyre et Caudeau Adresse Val de Louyre et Caudeau Dordogne Bourg Bibliothèque Ville Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau lieuville Bourg Bibliothèque Val de Louyre et Caudeau Departement Dordogne

Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val de louyre et caudeau val de louyre et caudeau/

Soirée jeux Bourg 2023-02-17 was last modified: by Soirée jeux Bourg Val de Louyre et Caudeau 17 février 2023 Bibliothèque Bourg Val de Louyre et Caudeau Dordogne Bourg Val de Louyre et Caudeau Dordogne Val de Louyre et Caudeau, Dordogne

Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Dordogne