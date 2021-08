Paris Bibliothèque Rainer Maria Rilke île de France, Paris Soirée jeux Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’évènement: île de France

Soirée jeux Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 18h à 22h

gratuit

Ce soir on joue à la bibliothèque ! Rejoignez-nous le samedi 25 septembre pour ce rendez-vous ludique à partir de 18h jusqu’à 22h. N’hésitez pas à apporter vos propres jeux pour nous les faire découvrir et votre bonne humeur ! Les entrées se feront sous présentation du Pass Sanitaire. Et RDV : le 16 octobre à la bibliothèque L’Heure Joyeuse

le 20 novembre à la bibliothèques Buffon

et en décembre à la bibliothèque Mohammed Arkoun Animations -> Loisirs / Jeux Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal Paris 75005

4, 6 : Raspail (575m) 38 ; 91 ; 83 B station Port-Royal

Contact :bibliotheque Rainer Maria Rilke 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr http://equipement.paris.fr/bibliotheque-rainer-maria-rilke-1672 https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ Animations -> Loisirs / Jeux Bibliothèques

Rainer Maria Rike

