2 rue des jardins Azay-le-Ferron

2022-07-01 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-01 2 rue des jardins Azay-le-Ferron Indre Azay-le-Ferron En famille ou ente amis, venez passer une belle soirée à la médiathèque entre enquête policière interactive et divers jeux à partager, pour tous les âges.

Nouveauté: de gros jeux extérieurs dont certains seront prêtés par la ludothèque; possibilité de jouer et manger dehors, si la météo le permet sinon tout se fera à l'intérieur. La médiathèque vous propose une soirée jeux en partenariat avec la ludothèque du Parc naturel régional de la Brenne. bibliotheque-azayleferron@orange.fr +33 2 54 39 40 97 http://www.mediathequesdelabrenne.fr/

Nouveauté: de gros jeux extérieurs dont certains seront prêtés par la ludothèque; possibilité de jouer et manger dehors, si la météo le permet sinon tout se fera à l’intérieur. ©mediathèque Azay-le-ferron

2 rue des jardins Azay-le-Ferron

