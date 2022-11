Soirée Jeux avec Parth’A Jeux

2023-03-09 – 2023-03-09 EUR Tous les seconds jeudis du mois, La Gargante se transforme en bar à jeux ! L’association Parth’ A Jeux vous accueille avec une sélection de nouveautés : plusieurs petits jeux de société, règles simples, rapides et efficaces. Tous les seconds jeudis du mois, La Gargante se transforme en bar à jeux ! L’association Parth’ A Jeux vous accueille avec une sélection de nouveautés : plusieurs petits jeux de société, règles simples, rapides et efficaces. dernière mise à jour : 2022-11-22 par

