Maine-et-Loire Erdre-en-Anjou Embarquement immédiat pour un voyage dans le temps ! La bibliothèque accueille

l’association Ludolion pour une soirée de découverte en famille de jeux de société qui vous

feront traverser les époques. Une proposition ludique, adaptée aux petits et grands, pour

partager tous ensemble un moment convivial.

A partir de 5 ans. Dans le cadre de la programmation « voyages dans le temps » du réseau des bibliothèques des Vallées du Haut Anjou, soirée jeux avec l’association Ludolion, le vendredi 03 mars 2023 à partir de 18h00. Bibliothèque de Brain-sur-Longuenée 8 rue d’Anjou Erdre-en-Anjou

