Soirée jeux avec l’association Lucky Lude

Soirée jeux avec l’association Lucky Lude, 13 mai 2022, . Soirée jeux avec l’association Lucky Lude

2022-05-13 – 2022-05-13 Votre médiathèque et l’association Lucky Lude vous proposent une soirée de jeux de société tout public. Seul.e, à deux, en famille ou entre amis, venez rencontrer d’autres joueuses et joueurs autour de nombreux jeux d’ambiance, d’habileté et de réflexion ! +33 2 98 35 17 30 Votre médiathèque et l’association Lucky Lude vous proposent une soirée de jeux de société tout public. Seul.e, à deux, en famille ou entre amis, venez rencontrer d’autres joueuses et joueurs autour de nombreux jeux d’ambiance, d’habileté et de réflexion ! dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville