Soirée jeux au Run Ar Puns Châteaulin Châteaulin Catégories d’Évènement: Châteaulin

Finistère

Soirée jeux au Run Ar Puns Châteaulin, 28 avril 2023, Châteaulin . Soirée jeux au Run Ar Puns Route de Pleyben Châteaulin Finistère

2023-04-28 – 2023-04-28 Châteaulin

Finistère Un vendredi par mois, la ludothèque de Châteaulin se délocalise à Run Ar Puns, à partir de 20h. L’occasion de transformer le lieu en salle de jeux géante pour petits et grands. Contact : aufildesjeux@gmail.com +33 2 98 86 27 95 http://www.runarpuns.com/ Châteaulin

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Châteaulin, Finistère Autres Lieu Châteaulin Adresse Route de Pleyben Châteaulin Finistère Ville Châteaulin lieuville Châteaulin Departement Finistère

Châteaulin Châteaulin Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaulin/

Soirée jeux au Run Ar Puns Châteaulin 2023-04-28 was last modified: by Soirée jeux au Run Ar Puns Châteaulin Châteaulin 28 avril 2023 Châteaulin finistère Route de Pleyben Châteaulin Finistère

Châteaulin Finistère