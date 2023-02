Soirée jeux au Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-LigoureSaint-Jean-Ligoure OT Pays de Nexon Monts de Châlus Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Haute-Vienne Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne Saint-Jean-Ligoure Rendez-vous au Bistrot St jean à partir de 18h. Inscription 2€. Informations et réservation : Bistrot St Jean au 05 87 50 30 89. Tournoi de Mario Kart !!! Rendez-vous à partir de 18h pour les inscriptions et l’échauffement ! 3 switch > 3 écrans > 1 ambiance. Viens avec tes manettes (chargées) ! Nombreux lots à remporter (repas au bistrot, bons cadeau et la couuuuupe !!!!) Saint-Jean-Ligoure Saint-Jean-Ligoure

