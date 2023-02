Soirée jeux : Assia-sur-Neige Bibliothèque Assia Djebar Paris Catégories d’Évènement: île de France

Soirée jeux : Assia-sur-Neige Bibliothèque Assia Djebar, 18 février 2023, Paris. Le samedi 18 février 2023

de 18h00 à 20h00

. gratuit

Dans une ambiance châlet, venez entre amis ou en famille profiter de notre soirée jeux ! Au programme : sport de glisse en mode e-sport, jeux de société pour tous les goûts des plus classiques au plus récents et dégustation de chocolat chaud au coin du feu. C’est comme si on y était ! Le 18 février à 18h. Sur inscription. Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 01 84 82 19 50 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

