Soirée jeux Aspin-en-Lavedan Aspin-en-Lavedan Catégories d’évènement: Aspin-en-Lavedan

Hautes-Pyrénées

Soirée jeux Aspin-en-Lavedan, 7 mai 2022, Aspin-en-Lavedan. Soirée jeux ASPIN-EN-LAVEDAN 9 impasse F Brenjot Aspin-en-Lavedan

2022-05-07 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-07 21:00:00 21:00:00 ASPIN-EN-LAVEDAN 9 impasse F Brenjot

Aspin-en-Lavedan Hautes-Pyrénées Aspin-en-Lavedan Le bar restaurant crèmerie fromagerie “Au cœur d’Aspin” à Aspin en Lavedan vous invite à jouer le samedi 7 mai 2022. C’est un nouveau partenariat avec Jeux Mage ‘Inn de Pierrefite qui permet de vous proposer cette soirée spéciale avec un espace sera réservé aux joueurs. Alexis anime une soirée jeux de société, ouverte à tout âge et gratuite. Dans une belle ambiance, vous pouvez venir manger, boire un verre et jouer ! Informations aux coordonnées ci-dessous +33 6 72 44 28 98 https://www.facebook.com/aucoeurdaspin ASPIN-EN-LAVEDAN 9 impasse F Brenjot Aspin-en-Lavedan

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Aspin-en-Lavedan, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Aspin-en-Lavedan Adresse ASPIN-EN-LAVEDAN 9 impasse F Brenjot Ville Aspin-en-Lavedan lieuville ASPIN-EN-LAVEDAN 9 impasse F Brenjot Aspin-en-Lavedan Departement Hautes-Pyrénées

Soirée jeux Aspin-en-Lavedan 2022-05-07 was last modified: by Soirée jeux Aspin-en-Lavedan Aspin-en-Lavedan 7 mai 2022 Aspin-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Aspin-en-Lavedan Hautes-Pyrénées