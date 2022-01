Soirée Jeux adultes Ludothèque Quai des Jeux Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Soirée Jeux adultes Ludothèque Quai des Jeux, 21 janvier 2022, Chantepie. Soirée Jeux adultes

Ludothèque Quai des Jeux, le vendredi 21 janvier à 20:30

Venez vous frotter à des joueurs de tous niveaux pour des parties endiablées. Si vous ne trouvez pas votre jeu de société parmi les 2000 références de la ludothèque, n’hésitez pas à amener le vôtre ! Les vendredis 14 et 21 janvier à partir de 20h30. Tous niveaux.

Entrée libre, passe sanitaire et masque obligatoires

Soirée jeux de société à partir de 16 ans Ludothèque Quai des Jeux Avenue des Meliettes 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Ludothèque Quai des Jeux Adresse Avenue des Meliettes 35135 Chantepie Ville Chantepie lieuville Ludothèque Quai des Jeux Chantepie Departement Ille-et-Vilaine

Ludothèque Quai des Jeux Chantepie Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantepie/