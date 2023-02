SOIRÉE JEUX ADOS-ADULTES Ludothèque du Val d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’Évènement: Le Val-d'Ajol

Vosges

SOIRÉE JEUX ADOS-ADULTES Ludothèque du Val d’Ajol, 17 mars 2023, Le Val-d'Ajol . SOIRÉE JEUX ADOS-ADULTES 4 Place de l’Hôtel de Ville Ludothèque du Val d’Ajol Le Val-d’Ajol Vosges Ludothèque du Val d’Ajol 4 Place de l’Hôtel de Ville

2023-03-17 – 2023-03-17

Ludothèque du Val d’Ajol 4 Place de l’Hôtel de Ville

Le Val-d’Ajol

Vosges Vous avez envie de passer un bon moment entre adultes, amis ou ados autour d’un plateau de jeu ?

Alors venez nous retrouver à la ludothèque MJC du Val d’Ajol le vendredi 17 mars 2023 à partir de 20h.

Thème de cette soirée : « Chevaliers et châteaux ». 8€ d’adhésion familiale et soirée gratuite adhérents + famille Prochaine soirée : le 21 avril 2023 Mjc

Ludothèque du Val d’Ajol 4 Place de l’Hôtel de Ville Le Val-d’Ajol

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Val-d'Ajol, Vosges Autres Lieu Le Val-d'Ajol Adresse Le Val-d'Ajol Vosges Ludothèque du Val d'Ajol 4 Place de l'Hôtel de Ville Ville Le Val-d'Ajol lieuville Ludothèque du Val d'Ajol 4 Place de l'Hôtel de Ville Le Val-d'Ajol Departement Vosges

Le Val-d'Ajol Le Val-d'Ajol Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-val-dajol/

SOIRÉE JEUX ADOS-ADULTES Ludothèque du Val d’Ajol 2023-03-17 was last modified: by SOIRÉE JEUX ADOS-ADULTES Ludothèque du Val d’Ajol Le Val-d'Ajol 17 mars 2023 4 place de l'hôtel de ville Ludothèque du Val-d'Ajol Le Val-d'Ajol Vosges Ludothèque du Val d'Ajol Le Val-d'Ajol Vosges

Le Val-d'Ajol Vosges