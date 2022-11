SOIRÉE JEUX ADOS-ADULTES Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

SOIRÉE JEUX ADOS-ADULTES Le Val-d'Ajol, 16 décembre 2022

4 place de l'hotel de ville Ludothèque du Val d'Ajol Le Val-d'Ajol Vosges

2022-12-16 20:00:00

Ludothèque du Val d’Ajol 4 place de l’hotel de ville

Le Val-d’Ajol

Vosges Le Val-d’Ajol 8 EUR Vous avez envie de passer un bon moment entre adultes, amis ou ados autour d’un plateau de jeu ?

Alors venez nous retrouver à la ludothèque Mjc Du Val d’Ajol le vendredi 16 décembre 2022 à partir de 20h.

Thème de cette soirée : « Nos coups de coeur pour Noël ».

8€ d’adhésion familiale et soirée gatuite adhérents + famille +33 3 29 29 08 26 http://mjc-le-valdajol.e-monsite.com/ mjc

Ludothèque du Val d’Ajol 4 place de l’hotel de ville Le Val-d’Ajol

