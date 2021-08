Frasne Frasne Doubs, Frasne Soirée jeux ados/adules Frasne Frasne Catégories d’évènement: Doubs

Soirée jeux ados/adules Frasne, 15 septembre 2021, Frasne. Soirée jeux ados/adules 2021-09-15 18:00:00 – 2021-09-15 21:00:00 Point Info Jeunesse / médiathèque 3 Rue de la Gare

Soirée de jeux ados (à partir de 14ans) adultes. Dans le cadre de la semaine Tous Famille, l'association Lud'Haut Doubs animera cette soirée : jeux de plateau, stratégie, coopération, jeux de rôles,… découverte du monde du jeu dans toute sa variété. Inscription obligatoire.

