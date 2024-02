Soirée Jeux à Saint-Félix Salle des fêtes Saint-Félix, samedi 17 février 2024.

Soirée Jeux à Saint-Félix Salle des fêtes Saint-Félix Charente-Maritime

La ludothèque de Vals de Saintonge Communauté et la municipalité de Saint-Félix vous proposent une soirée jeux gratuite pour toutes et tous ! Vous y trouverez des jeux de société divers et variés, jeux géants en bois, buvette sur place.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17 00:00:00

Salle des fêtes 18 Rue d’Aunis

Saint-Félix 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ludotheque@valsdesaintonge.fr

