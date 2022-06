Soirée Jeux à Neuville Montreuil Montreuil Catégorie d’évènement: Montreuil

Soirée Jeux à Neuville Montreuil, 3 juin 2022, Montreuil. Soirée Jeux à Neuville 2 rue Albert Leroy Montreuil

2022-06-03 – 2022-06-03

2 rue Albert Leroy Montreuil 62170 Montreuil Soirée Jeux de Société et autres

Maison des Associations – Neuville-sous-Montreuil

Vendredi 23 juin de 20h à 23h Venez profiter d’une petite soirée jeux bien sympathique ! Pour tous. laloidescartes@gmail.com +33 6 44 17 10 82 Soirée Jeux de Société et autres

Maison des Associations – Neuville-sous-Montreuil

Vendredi 23 juin de 20h à 23h Venez profiter d’une petite soirée jeux bien sympathique ! Pour tous. 2 rue Albert Leroy Montreuil

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégorie d’évènement: Montreuil Autres Lieu Montreuil Adresse 2 rue Albert Leroy Ville Montreuil lieuville 2 rue Albert Leroy Montreuil

Montreuil Montreuil https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Soirée Jeux à Neuville Montreuil 2022-06-03 was last modified: by Soirée Jeux à Neuville Montreuil Montreuil 3 juin 2022

Montreuil