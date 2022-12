SOIRÉE JEUX À L’ÉPICERIE DE FONTAINE-DANIEL Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Georges-Buttavent

SOIRÉE JEUX À L’ÉPICERIE DE FONTAINE-DANIEL Saint-Georges-Buttavent, 28 décembre 2022, Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent. SOIRÉE JEUX À L’ÉPICERIE DE FONTAINE-DANIEL Epicerie La Source Saint-Georges-Buttavent Mayenne La Source Epicerie

2022-12-28 19:00:00 – 2022-12-28 21:30:00

La Source Epicerie

Saint-Georges-Buttavent

Mayenne Saint-Georges-Buttavent Venez vous retrouver à l’épicerie en famille ou entre amis pour jouer et découvrir à notre sélection de jeux. Que ce soit des jeux traditionnels ou des nouveautés, il y en aura pour tous les âges.

En partenariat avec « Les dés en bulles », la ludothèque du Le Grand Nord L’épicerie coopérative de Fontaine Daniel est un commerce créé en 2015 dans le village de Fontaine Daniel en Mayenne. Elle propose un espace librairie, épicerie et bistroquet. contact@lepicerie.org +33 2 43 04 44 07 http://www.lepicerie.org/ La Source Epicerie Saint-Georges-Buttavent

dernière mise à jour : 2022-12-07 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Saint-Georges-Buttavent Autres Lieu Saint-Georges-Buttavent Adresse Saint-Georges-Buttavent Mayenne La Source Epicerie Ville Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent lieuville La Source Epicerie Saint-Georges-Buttavent Departement Mayenne

Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-georges-buttavent-saint-georges-buttavent/

SOIRÉE JEUX À L’ÉPICERIE DE FONTAINE-DANIEL Saint-Georges-Buttavent 2022-12-28 was last modified: by SOIRÉE JEUX À L’ÉPICERIE DE FONTAINE-DANIEL Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent 28 décembre 2022 Epicerie La Source Saint-Georges-Buttavent Mayenne Saint-Georges-Buttavent Mayenne mayenne Saint-Georges-Buttavent

Saint-Georges-Buttavent Saint-Georges-Buttavent Mayenne