Rhône

2022-02-12

Grandris Rhône Grandris L’association Quartier Métisseur vous propose une soirée jeux de société, bien au chaud dans son bar asso « l’Engrenage ».

Il y a quelques jeux sur place mais libre à vous de proposer le votre. Tous les types de jeux sont les bienvenus ! quartier.metisseur@gmail.com Grandris

