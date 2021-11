Livarot-Pays-d'Auge Livarot-Pays-d'Auge Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Soirée jeux à la salle des fêtes de Fervaques Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Soirée jeux à la salle des fêtes de Fervaques Livarot-Pays-d’Auge, 27 novembre 2021, Livarot-Pays-d'Auge. Soirée jeux à la salle des fêtes de Fervaques Route de Lisieux Fervaques Livarot-Pays-d’Auge

2021-11-27 18:00:00 – 2021-11-27 Route de Lisieux Fervaques

Livarot-Pays-d’Auge Calvados Livarot-Pays-d’Auge Soirée jeux à la salle des fêtes de Fervaques le samedi 27 novembre à partir de 18h00.

Repas partagé. Chacun apporte un p’tit truc à grignoter ou à boire. Gratuit Soirée jeux à la salle des fêtes de Fervaques le samedi 27 novembre à partir de 18h00.

Repas partagé. Chacun apporte un p’tit truc à grignoter ou à boire. Gratuit +33 2 31 63 68 06 Soirée jeux à la salle des fêtes de Fervaques le samedi 27 novembre à partir de 18h00.

Repas partagé. Chacun apporte un p’tit truc à grignoter ou à boire. Gratuit Route de Lisieux Fervaques Livarot-Pays-d’Auge

dernière mise à jour : 2021-11-19 par OT CA de Lisieux Normandie

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Autres Lieu Livarot-Pays-d'Auge Adresse Route de Lisieux Fervaques Ville Livarot-Pays-d'Auge lieuville Route de Lisieux Fervaques Livarot-Pays-d'Auge