Soirée jeux à la Médiathèque du Centre Culturel Irlandais Centre Culturel Irlandais, 5 juillet 2023, Paris.

Le mercredi 05 juillet 2023

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Inscription conseillée, à partir du 1er juin sur https://www.centreculturelirlandais.com/

A l’occasion du festival Partir en Livre, la bibliothèque Buffon et la Médiathèque du Centre Culturel Irlandais vous proposent une soirée jeux Hors-les-Murs autour de l’Irlande et de sa culture !

Le mercredi 5 juillet 2023, de 18h à 21h, la Médiathèque du Centre Culturel Irlandais, au 5 rue des Irlandais (75005) ouvre ses portes et son jardin, pour une soirée jeux de société en partenariat avec la bibliothèque Buffon.

Cette soirée Hors-les-Murs, dans le cadre du festival Partir en Livre, aura pour thème l’Irlande et sa culture. Venez jouer en français ou en anglais pour découvrir l’île d’Émeraude, ses légendes et son folklore. L’occasion d’apprendre quelques mots d’anglais et d’échanger tout en s’amusant ! Ouvert à tous, enfants et plus grands, grands débutants et experts, aussi bien en jeux qu’en langues étrangères.

Vous pourrez découvrir la Médiathèque, collection incontournable sur l’Irlande, dont l’accès et la consultation sont libres et gratuits .

Voir http://portail.centreculturelirlandais.com



Buffet participatif : venez avec vos boissons et victuailles préférées pour les partager au cours de la soirée

La soirée se déroulera en extérieur dans la jolie cour arborée du Centre Culturel Irlandais, sauf mauvais temps.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris

Contact : 01 55 43 25 25 https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.centreculturelirlandais.com/

Marielsa Niels Vue de la cour du centre culturel Irlandais