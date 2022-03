Soirée Jeux à la ludothèque Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

Soirée Jeux à la ludothèque Parthenay, 8 avril 2022, Parthenay. Soirée Jeux à la ludothèque Ludothèque communautaire 22 Rue des Tulipes Parthenay

2022-04-08 16:30:00 – 2022-04-08 22:00:00 Ludothèque communautaire 22 Rue des Tulipes

Parthenay Deux-Sèvres EUR Venez découvrir des nouveaux jeux avec les ludothècaires qui seront disponibles pour les explications. Moment convivial en famille ou entre amis assurés Une sélection de jeux sera faite pour un public plus averti à partir de 20h. Gratuit ouvert à tous Venez découvrir des nouveaux jeux avec les ludothècaires qui seront disponibles pour les explications. Moment convivial en famille ou entre amis assurés Une sélection de jeux sera faite pour un public plus averti à partir de 20h. Gratuit ouvert à tous +33 5 49 94 24 43 Venez découvrir des nouveaux jeux avec les ludothècaires qui seront disponibles pour les explications. Moment convivial en famille ou entre amis assurés Une sélection de jeux sera faite pour un public plus averti à partir de 20h. Gratuit ouvert à tous Ludothèque communautaire

Ludothèque communautaire 22 Rue des Tulipes Parthenay

dernière mise à jour : 2022-02-11 par CC Parthenay Gâtine

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Autres Lieu Parthenay Adresse Ludothèque communautaire 22 Rue des Tulipes Ville Parthenay lieuville Ludothèque communautaire 22 Rue des Tulipes Parthenay Departement Deux-Sèvres

Parthenay Parthenay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parthenay/

Soirée Jeux à la ludothèque Parthenay 2022-04-08 was last modified: by Soirée Jeux à la ludothèque Parthenay Parthenay 8 avril 2022 Deux-Sèvres Parthenay

Parthenay Deux-Sèvres