Soirée jeux à la ludothèque Le Mil’Jeux de Mortain-Bocage Ludothèque Le Mil’Jeux Mortain Catégories d’évènement: Manche

Mortain

Soirée jeux à la ludothèque Le Mil’Jeux de Mortain-Bocage Ludothèque Le Mil’Jeux, 18 février 2022, Mortain. Soirée jeux à la ludothèque Le Mil’Jeux de Mortain-Bocage

Ludothèque Le Mil’Jeux, le vendredi 18 février à 15:00

L’association Familiale du Mortainais vous propose une nouvelle animation sur la thématique du Carnaval, un après-midi et une soirée jeux à la ludothèque avec des jeux sur la thématique “Carnaval”. Le vendredi 18 Février, gratuite et ouverte à tous de 15h à 23h.

Entrée gratuite

L’association Familiale du Mortainais vous propose une soirée jeux à la ludothèque avec des jeux sur la thématique “Carnaval”, le vendredi 18 Février, gratuite et ouverte à tous de 15h à 23h. Ludothèque Le Mil’Jeux Rue Velleda 50140 Mortain-Bocage Mortain Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T15:00:00 2022-02-18T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Mortain Autres Lieu Ludothèque Le Mil'Jeux Adresse Rue Velleda 50140 Mortain-Bocage Ville Mortain lieuville Ludothèque Le Mil'Jeux Mortain Departement Manche

Ludothèque Le Mil'Jeux Mortain Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortain/

Soirée jeux à la ludothèque Le Mil’Jeux de Mortain-Bocage Ludothèque Le Mil’Jeux 2022-02-18 was last modified: by Soirée jeux à la ludothèque Le Mil’Jeux de Mortain-Bocage Ludothèque Le Mil’Jeux Ludothèque Le Mil'Jeux 18 février 2022 Ludothèque Le Mil'Jeux Mortain Mortain

Mortain Manche