Soirée jeux à la ludothèque Espace Toulouse Lautrec Indre-et-Loire, Tours

Tours

Soirée jeux à la ludothèque, 5 août 2021, Tours.

du jeudi 5 août au jeudi 1 septembre 2022

Venez jouer gratuitement à plus de 2000 jeux de société au sein de notre ludothèque située au 7 rue Toulouse Lautrec 37000 Tours (arrêt tram Verdun, 1er étage au dessus de la crèche). Nos bénévoles vous accueillent tout au long de l’année, 3 fois par semaine. Accueil dès 3 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Jeux de société pour tout public de 0 à 99 ans. Venez jouer gratuitement à plus de 2000 jeux de société au sein de notre ludothèque située au 7 rue Toulouse Lautrec 37000 Tours Espace Toulouse Lautrec 7 rue Toulouse Lautrec 37000 Tours Tours Rives du Cher Indre-et-Loire

