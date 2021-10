Joinville-le-Pont Espace le 25 Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Soirée jeux à la Ludothèque Espace le 25 Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Le samedi 27 novembre, de 20h à 22h30, la ludothèque organise une soirée jeux adultes. Venez seul ou en groupe, jouer à vos jeux préférés ou tester de nouveaux jeux. Tous les styles de jeux de société seront au rendez-vous : jeux d’ambiance, jeux de stratégie… Inscriptions obligatoires au 01.48.89.53.19 ou à l’adresse [ludotheque@joinvillelepont.fr](mailto:ludotheque@joinvillelepont.fr) Présentation du passe sanitaire obligatoire.

