SOIREE JEUX À LA BRASSERIE LODEVA AVEC LA COMPAGNIE DES JEUX Lodève, samedi 24 février 2024.

SOIREE JEUX À LA BRASSERIE LODEVA AVEC LA COMPAGNIE DES JEUX Lodève Hérault

Lodeva et la Compagnie des jeux vous proposent, de Novembre à Juin, des soirées jeux complètement barrées:

Lodeva et la Compagnie des jeux vous proposent, de Novembre à Juin, des soirées jeux complètement barrées:

– 10 jeux et 20 joueurs en simultané.

– 5 « skills » adresse, rapidité, stratégie, mémoire et chance.

– Parties de 5 minutes maximum en 1 contre 1.

– Classement pyramidal évolutif tout au long de la soirée.

– Viens défier les joueurs les mieux classés un rang au-dessus de toi, 2 rangs si tu utilises ton « joker »

Un champion par soirée mais aussi à l’année

– 1 bouteille de Lodeva pour le vainqueur de la soirée.

– 1 portrait du gagnant de l’année par Nicolas Lebelen sera affiché à Lodeva for ever

Participation gratuite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 19:00:00

fin : 2024-02-24 01:00:00

9 Avenue Denfert-Rochereau

Lodève 34700 Hérault Occitanie

L’événement SOIREE JEUX À LA BRASSERIE LODEVA AVEC LA COMPAGNIE DES JEUX Lodève a été mis à jour le 2024-02-15 par OT LODEVOIS ET LARZAC