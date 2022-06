Soirée Jeux Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Soirée Jeux, 8 juillet 2022, . 2022-07-08

Horaire : 18:00 23:00

Gratuit : oui Tous public Soirée Jeux organisée par l’association ASQN Ouverte à tous Pour se divertir, rencontrer de nouvelles personnes, s’amuser… De nombreux partenaires participent à l’événement. Restauration et friandises sur place.

0783439408

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Age maximum Tous public lieuville Departement Loire-Atlantique

Soirée Jeux 2022-07-08 was last modified: by Soirée Jeux 8 juillet 2022 Nantes

Loire-Atlantique