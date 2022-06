Soirée jeux

2022-07-06 20:00:00 – 2022-07-06 22:00:00 Tous les mercredis, venez jouer au café.

Tarot, code name, Pictionnary, belote…amenez vos jeux préférés ! Tous les mercredis, venez jouer au café.

