Soirée jeux

Soirée jeux, 15 juin 2022, . Soirée jeux

2022-06-15 – 2022-06-15 Venez participer à une soirée jeux de société au salon de thé de la librairie. Venez en famille ou/et entre amis pour découvrir des jeux d’ambiance, de cartes, de plateau… Nous serons là pour vous expliquer les règles, puis vous laisser jouer en autonomie.

Tout public, à partir de 8 ans.

Réservation auprès de la librairie. Venez participer à une soirée jeux de société au salon de thé de la librairie. Venez en famille ou/et entre amis pour découvrir des jeux d’ambiance, de cartes, de plateau… Nous serons là pour vous expliquer les règles, puis vous laisser jouer en autonomie.

Tout public, à partir de 8 ans.

Réservation auprès de la librairie. dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville